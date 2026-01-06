Ричмонд
В Толмачево отменили рейс из Душанбе и задержали еще два прилета

Изменения зафиксированы в расписании аэропорта Новосибирска утром 6 января.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево 6 января зафиксированы изменения в расписании прилета самолетов. По данным онлайн-табло, один рейс отменен, еще два выполняются с задержкой.

Рейс SZ 221 авиакомпании Somon Air из Душанбе, который должен был прибыть в Новосибирск в 05:40, отменен.

Также задерживается рейс S7 5134 из Волгограда. По расписанию самолет Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines ожидался в 05:50, однако расчетное время прилета перенесено на 14:57. Прибытие запланировано в сектор С.

С задержкой прибудет и рейс S7 5250 из Петропавловска-Камчатского. Вместо 13:30 самолет авиакомпании S7 Airlines прилетит в 13:49. Самолет направят в сектор С.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах перед поездкой в аэропорт.