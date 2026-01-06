Изюбри перестали бояться туристов на Ольхоне

На острове Ольхон наступило своеобразное «затишье»: в период, когда переправа не работает, поток туристов резко сокращается. И это заметно меняет поведение обитателей Прибайкальского национального парка. Дикие звери словно взяли отпуск — расслабились и перестали настороженно следить за человеком.
Группа туристов во время прогулки столкнулась с необычной картиной: звери не спешили скрываться в лесу, а вели себя на удивление непринуждённо. Некоторые даже не прервали трапезу, несмотря на присутствие людей.
Особенно впечатляющей оказалась встреча с изюбрями. Как рассказал гид группы Андрей Мокрый, восемь животных спокойно лежали на дневке всего в полукилометре от туристического маршрута. Они совершенно не реагировали на проезжающий транспорт.
«Можно сделать вывод, что олени чувствуют себя “хозяевами” острова, — отметил Андрей.
По словам гида, такая доверчивость зверей объясняется просто: в национальном парке строго запрещена охота. За прошедшие годы сменилось несколько поколений оленей, и ни одно из них не сталкивалось с человеком, вооружённым ружьём. Поэтому изюбри больше не воспринимают людей как угрозу.
Для туристов же такие встречи становятся настоящим подарком — возможностью увидеть зверей в естественной среде обитания, не тревожа их покой.