Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изюбри перестали бояться туристов на Ольхоне

Охота в Прибайкальском нацпарке запрещена много лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На острове Ольхон наступило своеобразное «затишье»: в период, когда переправа не работает, поток туристов резко сокращается. И это заметно меняет поведение обитателей Прибайкальского национального парка. Дикие звери словно взяли отпуск — расслабились и перестали настороженно следить за человеком.

Группа туристов во время прогулки столкнулась с необычной картиной: звери не спешили скрываться в лесу, а вели себя на удивление непринуждённо. Некоторые даже не прервали трапезу, несмотря на присутствие людей.

Особенно впечатляющей оказалась встреча с изюбрями. Как рассказал гид группы Андрей Мокрый, восемь животных спокойно лежали на дневке всего в полукилометре от туристического маршрута. Они совершенно не реагировали на проезжающий транспорт.

«Можно сделать вывод, что олени чувствуют себя “хозяевами” острова, — отметил Андрей.

По словам гида, такая доверчивость зверей объясняется просто: в национальном парке строго запрещена охота. За прошедшие годы сменилось несколько поколений оленей, и ни одно из них не сталкивалось с человеком, вооружённым ружьём. Поэтому изюбри больше не воспринимают людей как угрозу.

Для туристов же такие встречи становятся настоящим подарком — возможностью увидеть зверей в естественной среде обитания, не тревожа их покой.