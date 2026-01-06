Изюбри перестали бояться туристов на Ольхоне

По словам гида, такая доверчивость зверей объясняется просто: в национальном парке строго запрещена охота. За прошедшие годы сменилось несколько поколений оленей, и ни одно из них не сталкивалось с человеком, вооружённым ружьём. Поэтому изюбри больше не воспринимают людей как угрозу.