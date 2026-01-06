Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 января

Овнам звезды советуют провести день в расслабленной атмосфере и заняться тем, что приносит удовольствие. Главное — не планировать все заранее, а позволить себе немного пофантазировать и развлечься. Это отличное время для общения с близкими, творчества или просто отдыха, но вечером могут напомнить о работе и рутинных делах.