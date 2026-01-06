В программу праздничных мероприятий в образовательных организациях также предлагается включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также — выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.
Последние звонки прозвучат в российских школах 26 мая
Минпросвещения России определило единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах в 2026 году. Так, последние звонки в российских учебных заведениях планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.