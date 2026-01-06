Последние звонки прозвучат в российских школах 26 мая

В программу праздничных мероприятий в образовательных организациях также предлагается включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также — выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.