Хабаровская улица Шеронова преобразилась с нацпроектом

Футбольное поле разместили во дворе по ул. Шеронова в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается активная реализация инициатив благоустройства: на Шеронова, 5 при поддержке горожан удалось обустроить комфортную зону для отдыха и занятий спортом. Модернизация проводилась в рамках нацпроекта «Национальное благосостояние для жителей», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Специалисты учли пожелания жильцов и для их активного образа жизни, прогулок с малышами оборудовали новые детскую и спортивную площадки. Последний объект дополнили футбольным полем и качелями, что пользуются большой популярностью у старших поколений.

В пределах участках также разместили малые архитектурные формы (МАФы) и развесели новогодние украшения, авторами которых стали местные семьи.

На следующий год у хабаровчан не менее масштабные планы: они собираются озеленить часть территорий. Где-то высадят деревья и кустарники, где-то оформят клумбы. Всего на развитие городской среды потратили 50 миллионов рублей в начале 2026-го.