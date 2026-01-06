В Минздраве раскрыли средний возраст, в котором женщины в РФ рожают первенца

Россиянки рожают первого ребёнка в среднем в 26 лет. Об этом информировала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
«Средний возраст рождения первого ребенка у женщины сегодня составляет около 26 лет», — сказала она РИА Новости.
Долгушина предупредила, что, отложив беременность и роды на более поздний возраст, женщины рискуют ухудшить репродуктивное здоровье, при этом растёт риск бесплодия.
Ранее Валентина Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет и отметила, что создание многодетной семьи должно считаться престижным среди россиян.
Тем временем демограф Тимаков предложил решение, как помочь семьям рожать третьего ребенка.
Напоминим, детей нет у каждой десятой россиянки, но не хотят быть мамами меньше трех процентов женщин в РФ.