В Новосибирске с 13 января начнётся акция по сбору и утилизации новогодних ёлок

В Новосибирске после завершения новогодних праздников стартует ежегодная акция по приёму и переработке живых ёлок. Сдать хвойные деревья можно будет с 13 по 27 января 2026 года, сообщили в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство».

Источник: Сиб.фм

Для горожан организуют несколько пунктов приёма. Круглосуточно ёлки будут принимать на парковке у остановки «МЕГА» по адресу улица Ватутина, 107. Ещё одна площадка заработает на Гусинобродском полигоне на улице Профилактической, 73 — там приём будет осуществляться в будние дни с 10:00 до 15:00.

Все собранные деревья направят на переработку. На Гусинобродском полигоне хвойные измельчат с помощью специального оборудования, после чего полученную щепу и мульчу используют для хозяйственных и технических нужд.

Акция проводится в Новосибирске ежегодно и позволяет жителям экологично утилизировать новогодние деревья, не выбрасывая их на обычные мусорные полигоны.