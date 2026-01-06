В Новосибирске с 13 января начнётся акция по сбору и утилизации новогодних ёлок

Для горожан организуют несколько пунктов приёма. Круглосуточно ёлки будут принимать на парковке у остановки «МЕГА» по адресу улица Ватутина, 107. Ещё одна площадка заработает на Гусинобродском полигоне на улице Профилактической, 73 — там приём будет осуществляться в будние дни с 10:00 до 15:00.
Все собранные деревья направят на переработку. На Гусинобродском полигоне хвойные измельчат с помощью специального оборудования, после чего полученную щепу и мульчу используют для хозяйственных и технических нужд.
Акция проводится в Новосибирске ежегодно и позволяет жителям экологично утилизировать новогодние деревья, не выбрасывая их на обычные мусорные полигоны.