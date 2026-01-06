В Ханты-Мансийске и Сургуте резко похолодает после Рождества. Скрин

«Во вторник, 6 января, в Ханты-Мансийске ожидается от минус девяти до минус 13 градусов мороза. Температура будет постепенно опускаться, достигнув отметки в минус 29 градусов к четвергу. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Сургуте», — сообщили метеорологи.