В Ханты-Мансийске и Сургуте резко похолодает после Рождества. Скрин

В Ханты-Мансийске и Сургуте (Югра) к четвергу, 8 января, температура опустится до минус 29 градусов. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики «Гисметео».

За три дня в ХМАО похолодает на 20 градусов.

В Ханты-Мансийске и Сургуте (Югра) к четвергу, 8 января, температура опустится до минус 29 градусов. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики «Гисметео».

«Во вторник, 6 января, в Ханты-Мансийске ожидается от минус девяти до минус 13 градусов мороза. Температура будет постепенно опускаться, достигнув отметки в минус 29 градусов к четвергу. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Сургуте», — сообщили метеорологи.

Осадков в эти дни не ожидается. Ветер будет преимущественно западным. Ранее ожидалось, что резкое похолодание опустится на регион в Рождество, 7 января.

Температура воздуха опустится до минус 29 градусов.