Начальник войск РХБЗ исполнил желание пятилетнего мальчика

На видео Минобороны показано, как российские военные на БТР-80 с развевающимся флагом войск РХБЗ ездят с Иваном на заснеженном поле под его одобрительный возглас «Вперед!». В конце поездки мальчик сказал, что ему всё понравилось, после чего военные ВС РФ вручили ему сладкий подарок в честь наступающего Нового года с пожеланием всего хорошего, счастья и здоровья.