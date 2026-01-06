В Иркутском районе устранили аварию на электросетях

Утром 5 января в деревне Грановщина Иркутского района произошло частичное отключение электроэнергии из-за технологического нарушения в работе сети. К вечеру специалисты полностью устранили сбой — свет вернулся во все дома.
Причиной отключения стало перегорание высоковольтного предохранителя. Бригада Восточных электрических сетей оперативно выявила неисправность и приступила к восстановительным работам. Под отключение попали дома более чем на 40 улицах, включая улицы Александра Алаева, Александра Попкова, Аркадия Шипунова, Береговая, Бориса Лебединского, Братьев Граниных, Вампилова, Василия Грязева, Василия Шукшина, Ватагина, а также Весенняя, Виталия Соломина, Владимира Высоцкого, Дорожная, Дружбы, Загоскина, Западная, Зимняя, Константина Седых, Медовая, Михаила Евдокимова, Михаила Ульянова, Мирная, Мирный 1 й, Мирный 2 й, Мирный 3 й, Молодёжная, Объездная, Олега Докукина, Осенняя, Павла Хандарова, Производственная, Рабочая, Российская, Светлая, Светлых надежд, Солнечная, Славная, Славянская, Спасская, Троицкая, Юбилейная, Янтарная и Ясная.
После выявления причины аварии специалисты организовали доставку необходимых предохранителей на 35 кВ. Далее предстояло заменить предохранители, провести зачистку неподвижных контактов на питающей подстанции и выполнить оперативные переключения, на которые отводилось около 30 минут.
На определённом этапе электроснабжение удалось восстановить для большей части потребителей. Одновременно специалисты продолжили диагностику: проверяли контакты и оценивали возможные дополнительные объёмы работ.
В 14:07 поступило официальное сообщение: работы окончены, электроснабжение восстановлено в полном объёме. С 14:15 до 14:19 энергетики провели оперативные переключения, чтобы вернуть сеть к нормальной схеме электроснабжения.
Сейчас электроснабжение в Грановщине работает в штатном режиме.