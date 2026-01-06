Обманчивое ощущение тепла: Врач предупредил об опасности «согревания» алкоголем в мороз

Заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ На морозе употребление алкоголя, особенно в больших дозах или на голодный желудок, крайне опасно. Он снижает уровень сахара в крови, перегружает сердце и сосуды, а также мешает организму эффективно восстанавливать тепло. Специалист рекомендует отказаться от идеи согреваться алкоголем. Вместо этого лучше пить тёплые безалкогольные напитки, одеваться по погоде и поддерживать активность.