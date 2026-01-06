Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обманчивое ощущение тепла: Врач предупредил об опасности «согревания» алкоголем в мороз

Заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков в беседе с Life.ru рассказал, почему крепкий алкоголь в мороз не согревает, а вредит. По словам специалиста, спиртное расширяет сосуды на периферии, заставляя тепло тела уходить наружу. Это создаёт обманчивое ощущение тепла, но на самом деле внутренние органы начинают остывать, что значительно увеличивает риск переохлаждения.

Источник: Life.ru

Кроме того, алкоголь снижает реакцию организма на холод, ухудшает координацию и способность вовремя принять меры при обморожении. Он влияет на терморегуляцию и притупляет чувство холода, что может привести к длительному воздействию низких температур без осознания угрозы.

Александр Коньков.

Заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ На морозе употребление алкоголя, особенно в больших дозах или на голодный желудок, крайне опасно. Он снижает уровень сахара в крови, перегружает сердце и сосуды, а также мешает организму эффективно восстанавливать тепло. Специалист рекомендует отказаться от идеи согреваться алкоголем. Вместо этого лучше пить тёплые безалкогольные напитки, одеваться по погоде и поддерживать активность.

«Крепкие напитки зимой могут быть приятны на вкус, но на деле создают иллюзию тепла и повышают риск переохлаждения и обморожения», — резюмировал Коньков.

Ранее Life.ru узнал, почему синдром праздничного сердца — повод вызвать скорую. Синдром праздничного сердца — это реальное медицинское явление, при котором у людей, даже тех, кто считает себя здоровыми, внезапно возникают нарушения сердечного ритма, чаще всего фибрилляция предсердий, после употребления алкоголя, особенно в больших количествах и в период праздников.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.