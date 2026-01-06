В России планируют усилить контроль за доставкой «взрослых» товаров

Инициатива предполагает внедрение надёжной системы проверки возраста покупателя не только при оформлении заказа онлайн, но и в момент его получения. В качестве возможных методов верификации рассматриваются биометрические данные или подтверждение по паспорту в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Ответственными за разработку этих предложений назначены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерство экономического развития РФ.
Ранее россиян предупредили о пике инфляции в начале 2026 года, при котором рост цен может превысить 5%. Кроме того, цены на новые квартиры могут вырасти почти на 6%. А ещё граждан предупредили о «болезненном» росте цен на электронику.
