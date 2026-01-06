Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России планируют усилить контроль за доставкой «взрослых» товаров

Правительство России включило в новую стратегию семейной политики меры по усилению контроля за доступом несовершеннолетних к товарам с возрастными ограничениями, приобретаемым через интернет. Согласно опубликованному плану, до 2027 года должны быть разработаны предложения по совершенствованию процедуры доставки таких товаров.

Инициатива предполагает внедрение надёжной системы проверки возраста покупателя не только при оформлении заказа онлайн, но и в момент его получения. В качестве возможных методов верификации рассматриваются биометрические данные или подтверждение по паспорту в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Ответственными за разработку этих предложений назначены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерство экономического развития РФ.

Ранее россиян предупредили о пике инфляции в начале 2026 года, при котором рост цен может превысить 5%. Кроме того, цены на новые квартиры могут вырасти почти на 6%. А ещё граждан предупредили о «болезненном» росте цен на электронику.

Больше интересных историй и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.