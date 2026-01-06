В Твери при попадании обломка БПЛА в окно жилого дома погиб человек

Один человек погиб в результате попадания обломка вражеского беспилотного летательного аппарата в окно многоэтажного жилого дома в Твери, проинформировал врио главы Тверской области Виталий Королёв.
«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома», — отметил губернатор, слова которого приводит в своём Telegram-канале региональное правительство.
Также сообщается, что произошёл пожар, который удалось ликвидировать. Отмечается, что из соседней квартиры был спасен пострадавший. Кроме того, из дома были оперативно эвакуированы жители других квартир, находящихся рядом.
К дому прибыли сотрудники всех оперативных служб. Королёв сообщил, что направился к месту инцидента для принятия дальнейших решений. Помимо этого, губернатор проинформировал ещё об одном пострадавшем. Обоих пациентов госпитализировали.
Напомним, 5 января стало известно, что в селе Новостроевка-Первая в Грайворонском округе Белгородской области местный житель скончался от ранений, полученных при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Ещё один мужчина погиб в регионе в результате удара украинского БПЛА по частному дому в селе Белянка в Борисовском округе.