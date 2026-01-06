Ричмонд
Сотрудники МЧС проверили церкви Новосибирской области перед Рождеством

Подразделения переведены на усиленный режим.

Источник: Freepik

Перед празднованием православного Рождества сотрудники МЧС Новосибирской области проверили 95 церквей, сообщили в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Чтобы избежать происшествий в рождественскую ночь с 6 на 7 января, служителям церкви провели консультацию по пожарной безопасности, а также отработали эвакуацию прихожан.

Во время празднования пожарные, инспекторы и спасатели будут дежурить у храмов. Все подразделения МЧС перешли на усиленный режим. Группировка РСЧС насчитывает 1300 единиц техники и 11 тысяч человек.

Напомним, на Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 официальных купелей.