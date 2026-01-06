Как обжаловать административные штрафы в Казахстане

Штраф можно получить не только за нарушение правил дорожного движения, но и за другие проступки, такие как мусор в подъезде, курение в общественных местах, шашлыки во дворе и другие. Однако для этого необходимы веские обоснования, правильное оформление жалобы и быстрое реагирование, так как на обжалование дается всего 10 дней со дня вручения копии постановления (статья 829−4 Кодекса об административных правонарушениях, или КоАП).
Специалисты портала Yur.kz советуют, что если срок для обжалования пропущен по уважительной причине, например, из-за болезни, длительной командировки или отсутствия уведомления, можно подать ходатайство о его восстановлении одновременно с жалобой. К ходатайству нужно приложить документы, подтверждающие уважительность причины пропуска срока.
Чтобы избежать оплаты штрафа, казахстанцам нужно иметь объективные причины. Среди них специалисты отмечают:
Отсутствие события или состава административного правонарушения, например, если казахстанцев оштрафовали за нарушение, которого они не совершали, или действия, которые им вменяют, не являются правонарушением по КоАП.
Неправильная квалификация деяния, если правонарушение квалифицировано по статье, не соответствующей его фактическому характеру.
Нарушение процедуры привлечения к ответственности, например, серьезные процедурные ошибки при составлении протокола или вынесении постановления.
Недостаточность доказательств, когда постановление вынесено на основании предположений, а не достаточных и допустимых доказательств.
Неправильное определение меры взыскания, когда штраф наложен без учета смягчающих обстоятельств, имущественного положения или превышает установленные законом пределы.
Форс-мажорные обстоятельства, когда казахстанцы не могли предотвратить правонарушение из-за обстоятельств непреодолимой силы, например, нарушили дорожную разметку из-за пропуска скорой помощи или аварии.
Для обжалования штрафа казахстанцы могут воспользоваться онлайн-платформой «Публичный сектор единого реестра административных производств». После авторизации по ЭЦП выбирается услуга «Подача обращения по административным делам». Затем нужно ввести номер административного дела и нажать кнопку поиска.
Когда штраф отобразится на экране, в его правой части нужно нажать кнопку «Подать обращение» и заполнить необходимые данные. Вид обращения отмечается как «Жалоба». В последнем пункте под названием «Характер обращения» нужно выбрать вариант «Обжалование постановления по делу об административном правонарушении, предписания о необходимости уплаты штрафа».
Указываются данные обращающегося и его статус в рассматриваемом административном деле, а также суть жалобы и прикрепляются необходимые доказательства. В конце обращение нужно подписать с помощью ЭЦП и отправить на рассмотрение.
Специалисты подчеркивают, что важно правильно указать суть жалобы. Нужно подробно, но лаконично изложить, почему постановление считается незаконным или необоснованным, обосновать свои доводы, ссылаясь на обстоятельства дела, нормы законодательства и имеющиеся доказательства. Четко сформулировать свое требование: отменить постановление, изменить его, прекратить производство по делу и так далее.