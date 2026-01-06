Как обжаловать административные штрафы в Казахстане

Штраф можно получить не только за нарушение правил дорожного движения, но и за другие проступки, такие как мусор в подъезде, курение в общественных местах, шашлыки во дворе и другие. Однако для этого необходимы веские обоснования, правильное оформление жалобы и быстрое реагирование, так как на обжалование дается всего 10 дней со дня вручения копии постановления (статья 829−4 Кодекса об административных правонарушениях, или КоАП).