В МВД предупредили россиян о новой уловке аферистов со ссылками на сдачу квартиры

Аферисты разработали новую уловку — они похищают средства россиян под предлогом сдачи квартир через ссылки для внесения предоплаты. Об этом во вторник, 6 января, рассказали в МВД.

Такие мошеннические объявления можно встретить на популярных сайтах по недвижимости. Преступники в ходе общения сообщают, что в квартиру можно заселиться только по предварительной брони.

После они отправляют жертве «ссылку», по которой необходимо произвести оплату. Человек перечисляет нужную сумму, однако после лишается всех средств.

Затем с жертвой связывается менеджер и сообщает о сбое в программе. Человеку предлагается пополнить карту на эту же сумму, чтобы вернуть деньги. Так аферисты крадут средства второй раз, передает ТАСС.

До этого в ведомстве отметили, что передавать незнакомым людям паспортные данные, номера СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения категорически нельзя.

Мошенники также часто обманывают граждан, публикуя объявления о финансовых услугах, легкой работе и предложениях от коммунальных служб.