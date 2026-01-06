Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле началась стрельба у президентского дворца, причиной могут быть БПЛА

AFP: Ситуация в Каракасе на фоне стрельбы у дворца президента под контролем.

Источник: Комсомольская правда

В столице Венесуэлы Каракасе около президентского дворца были слышны звуки стрельбы. Об этом информировал портал BNO News, отметив, что причины происходящего не выяснены.

При этом другие венесуэльские СМИ предположили, что звуки стрельбы могли быть следствием срабатывания систем ПВО из-за пролетевших над районом беспилотников. Также сообщалось обо эвакуации правительственных учреждений.

Позже агентство AFP информировало, что ситуация в Каракасе находится под контролем.

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к президенту США Дональду Трампу, отметив, что Соединённые Штаты и Венесуэла должны решать проблемы путём диалога.

Также Родригес подтвердила законность полномочий Николаса Мадуро и потребовала от властей США немедленно освободить Мадуро и вернуть его на родину.

Накануне в Риме прошли массовые демонстрации с требованием освободить захваченного США и вывезенного из Венесуэлы президента этой страны Николаса Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше