В Венесуэле началась стрельба у президентского дворца, причиной могут быть БПЛА

В столице Венесуэлы Каракасе около президентского дворца были слышны звуки стрельбы. Об этом информировал портал BNO News, отметив, что причины происходящего не выяснены.
При этом другие венесуэльские СМИ предположили, что звуки стрельбы могли быть следствием срабатывания систем ПВО из-за пролетевших над районом беспилотников. Также сообщалось обо эвакуации правительственных учреждений.
Позже агентство AFP информировало, что ситуация в Каракасе находится под контролем.
Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к президенту США Дональду Трампу, отметив, что Соединённые Штаты и Венесуэла должны решать проблемы путём диалога.
Также Родригес подтвердила законность полномочий Николаса Мадуро и потребовала от властей США немедленно освободить Мадуро и вернуть его на родину.
Накануне в Риме прошли массовые демонстрации с требованием освободить захваченного США и вывезенного из Венесуэлы президента этой страны Николаса Мадуро.