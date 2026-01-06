Российские РЭБ отразили атаку Украины на Пензу

Срочная новость.
Украина ночью атаковала Пензенскую область. Силы радиоэлектронной борьбы нейтрализовали пять вражеских дронов над регионом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
