Российские РЭБ отразили атаку Украины на Пензу

Украина ночью атаковала Пензенскую область. Силы радиоэлектронной борьбы нейтрализовали пять вражеских дронов над регионом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Срочная новость.

