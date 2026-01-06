На западе Японии зарегистрировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в западной части Японии, сообщило Национальное метеорологическое управление страны.
Согласно информации учреждения, эпицентр подземных толчков находился в районе префектуры Симанэ. Их очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.
При этом объявлялась угроза цунами. Указанное предупреждение было отменено всего через несколько минут после сейсмособытия.
Напомним, 2 января у побережья Мексики возле штата Герреро произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр располагался приблизительно в 65 километрах к юго-востоку от города Акапулько-де-Хуарес. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 35 километров. После сообщалось, что в мексиканской столице известно о 12 пострадавших в результате землетрясения.
3 января стало известно, что после этого сейсмособытия было зафиксировано свыше 900 афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,7.
Ранее американский геолог Стефан Бернс предсказал разрушительные землетрясения в США, включая районы масштабных разломов — Калаверас и Сан-Андреас. По его мнению, такие подземные толчки должны произойти в ближайшее время.