На западе Японии зарегистрировали мощное землетрясение

Напомним, 2 января у побережья Мексики возле штата Герреро произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр располагался приблизительно в 65 километрах к юго-востоку от города Акапулько-де-Хуарес. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 35 километров. После сообщалось, что в мексиканской столице известно о 12 пострадавших в результате землетрясения.