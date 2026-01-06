Врачи из Югры спасли пассажира, потерявшего сознание на рейсе в Дубай

«Наши врачи остаются врачами даже в отпуске — и на высоте, и на борту самолета. Анестезиологи-реаниматологи Кардиоцентра Иван Волков и Алексей Захаров летели рейсом Сургут — Дубай, когда экипаж попросил помощи: пожилому пассажиру стало плохо, он потерял сознание. Коллеги быстро взяли ситуацию под контроль, оказали первую помощь», — сообщил глава ведомства.