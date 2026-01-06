Врачи из Югры спасли пассажира, потерявшего сознание на рейсе в Дубай

Врачам удалось стабилизировать состояние пассажира.
Анестезиологи-реаниматологи кардиологического центра Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) помогли пожилому пассажиру, потерявшему сознание во время рейса Сургут — Дубай. О нештатной ситуации на борту и действиях врачей рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.
«Наши врачи остаются врачами даже в отпуске — и на высоте, и на борту самолета. Анестезиологи-реаниматологи Кардиоцентра Иван Волков и Алексей Захаров летели рейсом Сургут — Дубай, когда экипаж попросил помощи: пожилому пассажиру стало плохо, он потерял сознание. Коллеги быстро взяли ситуацию под контроль, оказали первую помощь», — сообщил глава ведомства.
Паськов уточнил, что медики убедились в отсутствии угрозы для жизни, после чего предоставили необходимые рекомендации пассажиру и членам экипажа. Воздушное судно без происшествий продолжило полет и прибыло в пункт назначения.
Ранее Роман Паськов сообщал о другом случае, когда сургутские врачи спасли мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы после столкновения с поездом. Пациента экстренно доставили в больницу, где команда травмцентра провела комплекс жизненно важных вмешательств.