Митрополит Александр призвал отметить Рождество добрыми делами

АСТАНА, 6 янв — Sputnik. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел онлайн пресс-конференцию, посвященную празднику Рождества Христова.
Он поздравил казахстанцев с гражданским Новолетием и приближающимся Рождеством Христовым, также рассказал о сути празднуемого евангельского события.
«В Рождении Христа исполнились древние пророчества: Творец и Владыка Вселенной явился на земле, дабы спасти человечество от власти ада и избавить от зла. Свершившееся Боговоплощение — важнейшее событие в истории мира. На протяжении тысячелетий люди верили в Бога, покланялись Ему, но никто не мог себе представить, что Всемогущий Создатель станет человеком — беспомощным младенцем, носимым на руках Своей Матери. Со времени пришествия на землю Господа и доныне всем верующим в Него дарована возможность стать детьми Отца Небесного. Апостол Павел утверждает — теперь мы свои, а не чужие Богу. И это означает, что все мы через Него — родные и близкие друг другу», — сказал архипастырь.
Митрополит обратил внимание на необходимость особо отметить Рождественские праздники совершением добрых дел.
«Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более, с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным — через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок», — подчеркнул иерарх.
Митрополит сообщил, что главное рождественское богослужение в Алматы пройдет в ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе. А в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане праздничные богослужения пройдут 6 января в 17:00 и в 23:00.
В целом, 2026 год будет отмечен памятными датами и событиями, напомнили в митрополии. Православная Церковь Казахстана отметит 60-летие преставления преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и 25-летие обретения мощей преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских — небесных покровителей Казахстана.
«Всем нам необходимо извлекать из прошлого жизненные уроки. Великие исторические личности, подвижники и праведники должны стать примером нам, людям, живущим в ХХI веке, — образцами твердости в вере, в любви к Богу и ближним, в следовании заповедям», — сказал глава Православной Церкви Казахстана.
В рамках празднований планируется принесение ковчегов с мощами наших казахстанских святых во все областные центры Республики, а также проведение мероприятий духовно-просветительского, научно-образовательного и культурного характера.
«Особым событием предстоящего года станет празднование 80-летия возвращения Православной Церкви Никольского собора города Алма-Аты, духовной и культурной жемчужины Семиречья. Сегодня Никольский собор является одним из символов церковного возрождения Православия на Казахстанской земле и памятником мужеству иерархов, священнослужителей и мирян ХХ столетия, дерзновенно исповедавших правду Божию перед лицом воинствующего безверия», — отметил митрополит Александр.
Рождество — один из самых торжественных религиозных праздников, который установлен в честь рождения Иисуса Христа от непорочной Девы Марии.
Христиане разных церквей мира празднуют Рождество по разным календарям. Католики, протестанты, лютеране, баптисты и еще 11 поместных православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря. Часть православных церквей, в том числе Русская православная церковь, отмечают этот праздник 7 января.