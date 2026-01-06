Митрополит Александр призвал отметить Рождество добрыми делами

«В Рождении Христа исполнились древние пророчества: Творец и Владыка Вселенной явился на земле, дабы спасти человечество от власти ада и избавить от зла. Свершившееся Боговоплощение — важнейшее событие в истории мира. На протяжении тысячелетий люди верили в Бога, покланялись Ему, но никто не мог себе представить, что Всемогущий Создатель станет человеком — беспомощным младенцем, носимым на руках Своей Матери. Со времени пришествия на землю Господа и доныне всем верующим в Него дарована возможность стать детьми Отца Небесного. Апостол Павел утверждает — теперь мы свои, а не чужие Богу. И это означает, что все мы через Него — родные и близкие друг другу», — сказал архипастырь.