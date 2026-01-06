Пенсии и пособия выросли: что изменилось с 2026 года

Например, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2025 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 171 588 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата — 50 851 тенге, солидарная пенсия — 120 737 тенге. С учетом повышения с 1 января 2026 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 192 816 тенге, в том числе базовая пенсия составит — 60 005 тенге, солидарная — 132 811 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.