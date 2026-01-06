Оптоволокно и изношенные сети: почему тысячи жителей ВКО живут без интернета

Сообщается, что 93 села в Восточно-Казахстанской области (ВКО) все еще полностью вне сети. Проблемы с доступом к связи существуют не только в глубинке, но и в городах. Например, в Серебрянске целые микрорайоны остаются без устойчивой мобильной связи, что затрудняет возможность дозвониться в больницы.
Причина проблемы заключается в инфраструктуре. Оборудование операторов не достигает отдельных районов. Ранее антенны устанавливали на высоких точках, таких как трубы котельных, что обеспечивало более стабильную связь. Однако после запрета использовать стратегические объекты этот метод стал недоступен.
Провайдеры предлагают решение в виде прокладки оптоволокна по линиям электропередачи. Однако энергетики отказывают, ссылаясь на износ сетей и недостаточную прочность столбов для дополнительной нагрузки. Главный менеджер пресс-центра объединенной энергосервисной компании Айгерим Аргынбай отметила, что обследование сетей города Серебрянска выявило наличие деревянных опор с неизолированным проводом и высокий уровень износа.
В Восточном Казахстане один из самых высоких уровней износа электросетей в стране — почти 84%. Специалисты предупреждают, что дополнительная нагрузка от оптоволокна может привести к авариям. Местные власти готовы оказывать помощь провайдерам, но их ресурсы ограничены.
Аким Серебрянска Нургуль Бакынова сообщила, что в прошлом году один из провайдеров провел оптоволокно в район Старый город по уличному освещению, но в другие районы это невозможно из-за отсутствия столбов.
Пока компании и ведомства не могут найти компромисс, жители остаются без надежной связи.