Оптоволокно и изношенные сети: почему тысячи жителей ВКО живут без интернета

Сообщается, что 93 села в Восточно-Казахстанской области (ВКО) все еще полностью вне сети. Проблемы с доступом к связи существуют не только в глубинке, но и в городах. Например, в Серебрянске целые микрорайоны остаются без устойчивой мобильной связи, что затрудняет возможность дозвониться в больницы.