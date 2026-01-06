«Вопрос нацбезопасности»: В России предложили ужесточить ответственность для трансгендеров*

По словам Иванова, недопустимо, когда лица, пропагандирующие «неестественный образ жизни», получают доступ к широкой аудитории через СМИ. В качестве примера он привёл блогера Наталью Максимову, чьё появление на телевидении и активная деятельность направлена, по его словам, на популяризацию трансгендерности*. К этой же категории он отнёс блогера Синяка и Сергея Григорьева-Апполонова.