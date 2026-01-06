«Вопрос нацбезопасности»: В России предложили ужесточить ответственность для трансгендеров*

По словам Иванова, недопустимо, когда лица, пропагандирующие «неестественный образ жизни», получают доступ к широкой аудитории через СМИ. В качестве примера он привёл блогера Наталью Максимову, чьё появление на телевидении и активная деятельность направлена, по его словам, на популяризацию трансгендерности*. К этой же категории он отнёс блогера Синяка и Сергея Григорьева-Апполонова.
Сложившаяся ситуация указывает на серьёзные изъяны в существующей законодательной системе. Необходимо безотлагательно ужесточить ответственность для таких людей, которые не стесняются публично проповедовать разрушительные идеи. Мы должны создать правовые механизмы, которые надёжно оградят общественное пространство от распространения греховных взглядов. Это вопрос национальной безопасности в сфере духа.
Михаил Иванов.
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Иванов призвал «здоровые силы общества» сплотиться вокруг задачи сохранения традиционного уклада жизни. Он заявил, что Россия выбрала свой путь, основанный на вере, семье и любви к Отечеству, и не позволит превратить страну в «поле для опасных социальных экспериментов».
«Работа по укреплению законодательства в этой области будет продолжена, и мы приложим все усилия, чтобы голос нашей Церкви и большинства нашего народа был услышан», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее Life.ru писал, что в Таиланде россиянин поплатился за разбитый стеклянный стол во время любовных игр с трансгендером*. Сейчас ему грозит тюремный срок в чужой стране или огромный штраф, а также уже запретили въезд в страну на сто лет.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.