В РПЦ рассказали, что подарить на Рождество и святки

Председатель Синодального отдела РПЦ Потокин призвал помогать пожилым и детям на святки.
На Рождество и святки лучшим подарком могут стать добрые дела, например помощь пожилым людям или детям в зоне СВО. Об этом заявил председатель Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин.
«Могу пожелать каждому из нас подарить на Рождество и святки какое-нибудь доброе дело. Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых», — сказал отец Михаил. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что важны не сами подарки, а внимание и время, уделенное человеку.
Церковь проводит ряд благотворительных мероприятий, приуроченных к праздникам. До 19 января можно присоединиться к акции «Добро в Рождество», чтобы помочь нуждающимся, а также посетить завершающий концерт фестиваля «Звезда Рождества».