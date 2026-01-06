В РПЦ рассказали, что подарить на Рождество и святки

«Могу пожелать каждому из нас подарить на Рождество и святки какое-нибудь доброе дело. Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых», — сказал отец Михаил. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что важны не сами подарки, а внимание и время, уделенное человеку.