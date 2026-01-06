Экология и цифра: в Алматы стартовал общегородской эко-челлендж

Челлендж будет проходить в несколько этапов. На информационном этапе в образовательных организациях будут разъяснены условия участия. В ходе творческого этапа школьники разрабатают электронные экологические открытки. На этапе челленджа-эстафеты готовые работы будут опубликованы в социальных сетях с хэштегами #ЭкологиялықКалейдоскоп, #ЭкоАлматы, #ТазаҚазақстан. На заключительном этапе наиболее активные участники и авторы лучших работ получат поощрение.