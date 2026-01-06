В Иркутске за полмиллиона рублей продают редкую коллекционную «Оку»

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение: автомобиль ВАЗ 1111 («Ока») 2005 года выпуска оценивают в 500 тысяч рублей. При этом пробег машины составляет всего 947 км, а продавец настаивает: перед покупателем — практически музейный экспонат.
Владелец характеризует свой автомобиль как «редко сохранившийся экземпляр в коллекционном состоянии». Особое внимание он уделяет внешнему виду: кузов окрашен в оригинальный цвет «баклажан», и на нём нет сквозной коррозии. Пороги, арки, днище и лонжероны, по словам продавца, сохранились в заводском состоянии.
Технические характеристики тоже вызывают интерес. Двигатель объёмом 0,7 литра, как утверждается, работает безупречно — без стуков, подтёков масла и перерасхода топлива. Коробка передач, сцепление, ходовая часть и тормоза прошли проверку и функционируют штатно. Продавец подчёркивает: недавно машина прошла комплексное техническое обслуживание.
Не меньше внимания уделено салону. Владелец уверяет, что интерьер остался безупречным: нет потёртостей, надрывов или трещин на приборной панели. Кроме того, в салоне отсутствует запах табака и затхлости, что, по мнению продавца, добавляет автомобилю ценности.
«Идеальный кандидат для сохранения или реставрации до музейного состояния», — так охарактеризован автомобиль в объявлении.