Тюменцам рассказали, какой будет погода в Сочельник и Рождественскую ночь

В Тюмени в Сочельник потеплеет до минус семи градусов. В Рождественскую ночь температура воздуха начнет постепенно опускаться, сообщили синоптики «Гисметео».

Морозов в Рождественскую ночь в Тюмени не обещают.

«В Тюмени 6 января температура воздуха с минус десяти градусов утром поднимется до минус семи градусов к полуночи. После 12 часов начнется похолодание. К вечеру 7 января столбик термометра покажет минус 16 градусов», — говорится в сообщении метеорологов.

Ветер будет достигать десяти метров в секунду. Осадки ожидаются утром 6 января. Ранее предполагалось, что снег в городе начнется 5 января и будет идти 11 числа. К воскресенью, 11 января, в Тюмень придут морозы до минус 25 градусов.

Утром вторника, 6 января, в Тюмени будет идти снег.