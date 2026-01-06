Тюменцам рассказали, какой будет погода в Сочельник и Рождественскую ночь

Ветер будет достигать десяти метров в секунду. Осадки ожидаются утром 6 января. Ранее предполагалось, что снег в городе начнется 5 января и будет идти 11 числа. К воскресенью, 11 января, в Тюмень придут морозы до минус 25 градусов.