Жизнь поскакала галопом. История семьи, которую к лошадям привела дочь

В 2026-м наступает год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Для омички Валерии Шафигулиной, пресс-секретаря Федерации конного спорта региона, мамы юной спортсменки и опытного коневладельца, это не просто символ. Это сама ткань её жизни, сотканная из топота копыт по родовой памяти, детского восторга дочери и мудрости копытных учителей.
Сибирячка рассказала omsk.aif.ru, как лошади вошли в судьбу её семьи и чему эти животные могут научить каждого из нас.
Тропой предков.
Всё началось с деда Василия Фёдоровича, который жил в частном секторе Омска и держал большое хозяйство. Для него лошадь была главным помощником и другом. Он даже на свадьбу родителей Валерии явился верхом: спешился, привязал коня к забору и пошёл праздновать. А в 80 с лишним лет запряг того же коня в телегу и перевёз вещи семьи на новую квартиру через полгорода. И бабушка в юности лихо скакала по полям.
«Любовь к лошади у меня в крови, — говорит Валерия. — Я постоянно пропадала у деда, вертелась среди гусей, поросят и коров. А однажды он посадил меня, пятилетнюю, на своего коня. Мама была в ужасе, а я — на вершине мира».
Но тогда это была любовь созерцательная, как любовь к рассвету в горах. О собственном коне, а уж тем более о серьёзном конном спорте она и не думала. До того дня, когда жизнь разделилась на до и после.
«Дочка выбрала за нас».
История семьи Шафигулиных — редкий случай, когда не родители ведут ребёнка в секцию, а ребёнок ведёт за собой всю семью. Ещё в 5-летнем возрасте дочь Руслана на любой прогулке «тащила маму туда, где можно покататься на лошадке».
«Однажды она заявила: “На пони больше не сяду, я уже не маленькая”. Я бросила вызов: “Сумеешь сама залезть на лошадь — будешь кататься”, — вспоминает Валерия. — Десять минут, и она, едва достававшая до стремени, карабкалась на свой Эверест. Взгляд победительницы, когда она оказалась в седле, я не забуду никогда».
Отправной точкой стала поездка на ипподром. После его посещения желание дочери заниматься конным спортом стало осознанным. Девочку записали к инструктору. В Омске сильна школа конкура (преодоление препятствий), и Руслана мгновенно загорелась этим направлением, так хобби превратилось в регулярные тренировки.
«В маленьком клубе не хватало подготовленных лошадей. Нам сказали: “Хотите двигаться дальше — нужна своя”. Это было непростое решение. Но насколько оно перевернёт жизнь, мы не представляли», — признаётся Валерия.
Федя, Феденька, Фернандо.
Первый конь нашёлся на соревнованиях. Опытный 13-летний мерин тракененской породы по кличке Фернандо. Валерии предложили «тест-драйв».
«Федя, как мы его назвали, быстро оценил мой уровень новичка и рванул измерять глубину луж после ливня. К концу знакомства я была мокрая до нитки. Но это была любовь», — улыбается она.
С появлением первой лошади образ жизни меняется кардинально. Календарь выходных меркнет перед графиком вакцинации, кормления, тренировок и стартов. Приходится срочно изучать основы ветеринарии, ковки, тренинга.
«В отдалённых регионах хороший “конский” врач — большая редкость. Учишься сам ставить уколы, обрабатывать раны. И кто только придумал выражение “здоров, как конь”?» — недоумевает Валерия.
Но Фернандо дал семье неизмеримо больше. Для Русланы он стал трамплином в большой спорт, другом и строгим учителем, закалившим характер.
«Иногда мне кажется, что нас, родителей, в воспитании дочери дополнил именно он. Сейчас Феденьке 23 года, он почётный пенсионер. В его честь мы проводим Кубок Фернандо для юных спортсменов», — с гордостью отмечает Валерия.
Испытание Гвидоном и спасение Икрой.
Когда пришло время расти выше, в семье появился Гвидон — серый мерин из Саратова, «словарь антонимов»: красивый, но плохо воспитанный, с тяжёлым характером из-за тоски по прежней хозяйке.
«Это были слёзы, отчаяние и бесконечное терпение 14-летней Русланы. Спортивная пара складывается не сразу», — делится Валерия.
«Она выходит только побеждать. Её боевой настрой вернул Руслане уверенность и… помог восстановить отношения с Гвидоном», — объясняет Валерия.
Повзрослевшая всадница и уже более уравновешенный конь нашли общий язык. Гадкий утёнок превратился в прекрасного лебедя.
«А что касается Икры, то я мечтаю продолжить легендарную линию своей кобылы и вырастить её жеребёнка», — делится планами омичка.
Любовь без условий.
Лошади, по словам Валерии, тонкие психологи и великие манипуляторы. Они чувствуют настроение и могут «обнять», лизнув в щёку или положив тяжёлую голову на плечо. Они умеют обижаться и прощать.
«Наши лошадки ревнуют друг к другу. Если угостить Икру первой, Гвидон начнёт бить копытом в дверь. А Фернандо помнит, что за работу положено два кусочка моркови, а не один. Если дашь один — обидится», — рассказывает она.
Их благодарность — это доверие. После тяжёлой болезни Фернандо стал общительнее, будто поняв ценность каждой минуты. А Гвидон, испугавшись на выездных соревнованиях, сам безошибочно нашёл дорогу к своему деннику через незнакомую территорию.
Ответственность на 30 лет вперёд.
Опытный коневладелец Валерия даёт совет тем, кого магия 2026 года подтолкнёт к мысли завести лошадь: «Не спешите. Это ответственность на 25−30 лет вперёд. Это не хомячок, которого можно подарить соседу. Задавайте “глупые” вопросы специалистам, оцените свои ресурсы: время, силы, финансы. Если берёте для ребёнка — честно ответьте: не очередное ли это быстротечное увлечение?».
Но если решение взвешено и принято, вас ждёт иной мир.
«В мире, захлёбывающемся цифровыми технологиями, лошадь возвращает к земле, к простым радостям, к умению доверять и любить без условий. Пока мы гонимся за искусствен 321 ным интеллектом, она бежит наперегонки с ветром. И этому стоит у неё поучиться», — философски заключает Валерия.
Для семьи Шафигулиных год Лошади — не просто календарная метка. Это ежедневная реальность, полная труда, любви и чуда взаимопонимания между человеком и древним, мудрым существом, которое выбрало его в партнёры.