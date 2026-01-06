Жизнь поскакала галопом. История семьи, которую к лошадям привела дочь

Всё началось с деда Василия Фёдоровича, который жил в частном секторе Омска и держал большое хозяйство. Для него лошадь была главным помощником и другом. Он даже на свадьбу родителей Валерии явился верхом: спешился, привязал коня к забору и пошёл праздновать. А в 80 с лишним лет запряг того же коня в телегу и перевёз вещи семьи на новую квартиру через полгорода. И бабушка в юности лихо скакала по полям.