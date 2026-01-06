Ричмонд
Советы диетолога о том, как правильно разговеться на Рождество

После длительного воздержания от определённых продуктов важно не бросаться на праздничный стол.

Рождественский пост — это не только духовная практика, но и серьёзная нагрузка для организма. В течение нескольких недель рацион изменяется: исключаются мясо, молочные продукты, иногда — рыбу и яйца. Организм перестраивает обмен веществ, подстраивается под более лёгкое питание. И потому резкий возврат к привычным блюдам может стать стрессом для пищеварительной системы.

Мы поговорили с диетологом Татьяной Ежовой, чтобы понять, как правильно «разговеться» и избежать неприятных последствий для здоровья.

Подготовка к праздничному столу

По словам Татьяны Ежовой, главная ошибка многих людей — сразу после поста садиться за богатый стол и пробовать всё подряд: жирное мясо, салаты с майонезом, сладости.

«Организм, особенно желудочно-кишечный тракт, за время поста привык к более лёгкой, растительной пище. Резкая смена рациона может привести к тяжести, болям, нарушению работы печени и поджелудочной железы», — предупреждает специалист.

Лучший вариант — заранее спланировать меню разговения. Начинать стоит с лёгких белковых продуктов: нежирной рыбы, птицы, кисломолочных изделий. Сложные, тяжёлые блюда лучше отложить на несколько дней.

Пошаговый выход из поста

День 1−2

Добавляем в рацион кисломолочные продукты (кефир, йогурт без сахара), яйца, нежирную рыбу. Это поможет мягко вернуть животные белки.

День 3−4

Постепенно вводим мясо птицы: отварную курицу или индейку. Избегаем жареного и острых специй.

День 5 и далее

Можно попробовать говядину или свинину, но в запечённом или тушёном виде. Порции должны быть умеренными.

Очень важно следить за реакцией организма. Если появляется тяжесть, вздутие или дискомфорт — значит, нужно замедлить процесс и вернуться к более лёгким блюдам.

Татьяна Ежова
диетолог

Почему постепенность важна

За время поста ферментативная активность снижается, особенно в отношении расщепления животных жиров. Резкая нагрузка может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в праздничные дни многие употребляют алкоголь, что усиливает нагрузку на печень.

Диетолог советует не совмещать сразу несколько тяжёлых продуктов: например, мясо с майонезными салатами и тортами. Лучше разделить приём пищи: сначала белковое блюдо с овощами, а десерт оставить на позже.

Баланс вкуса и здоровья

Праздник — это не только еда, но и общение, атмосфера, традиции. Чтобы сохранить радость и при этом чувствовать себя хорошо, стоит помнить о балансе. «Не нужно отказывать себе в любимых блюдах, но важно помнить о мере. Порции должны быть небольшими, а между приёмами пищи — перерывы», — говорит Татьяна Ежова.

И ещё один совет: добавляйте в меню продукты, богатые клетчаткой — свежие овощи, зелень, цельнозерновой хлеб. Они помогают пищеварению и снижают риск переедания.

Постепенный выход из Рождественского поста — это забота о здоровье и способ продлить ощущение лёгкости, которое приходит в период воздержания. Если слушать свой организм и следовать советам специалистов, праздничное меню принесёт только радость.