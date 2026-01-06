Советы диетолога о том, как правильно разговеться на Рождество

Праздник — это не только еда, но и общение, атмосфера, традиции. Чтобы сохранить радость и при этом чувствовать себя хорошо, стоит помнить о балансе. «Не нужно отказывать себе в любимых блюдах, но важно помнить о мере. Порции должны быть небольшими, а между приёмами пищи — перерывы», — говорит Татьяна Ежова.