ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Срочная новость.
Украина совершила атаку на Ростовскую область в ночь на шестое января. Силы ПВО подавили вражеские дроны в четырех районах. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше