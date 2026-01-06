Ричмонд
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Украина совершила атаку на Ростовскую область в ночь на шестое января. Силы ПВО подавили вражеские дроны в четырех районах. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Срочная новость.

