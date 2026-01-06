Экс-соперник «Кайрата» уволил главного тренера спустя месяц после назначения

Клуб в начале 2026 года сообщил о глобальных кадровых перестановках. «Футбольный клуб “Селтик” объявляет, что принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нанси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его работу и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.
Помощники Уилфрида — Кваме Ампаду, Жюль Геген и Максим Шалье — также покидают клуб, и мы желаем им всего доброго. Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул должность руководителя футбольных операций. Мы благодарим Пола за вклад, который он внес, работая на этой должности", — говорится в заявлении.
Как пишет РИА Спорт, Нанси возглавил «Селтик» в декабре 2025 года. Под его руководством клуб провел 8 игр — 6 из них завершились поражением «бело-зеленых». В настоящий момент шотландцы занимают 24-е место в таблице общего этапа Лиги Европы, а в национальной лиге — 2-е и отстают от лидера на 6 очков.
Отметим, что победа над «Селтиком» позволила алматинскому «Кайрату» в 2025 году впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.