Экс-соперник «Кайрата» уволил главного тренера спустя месяц после назначения

Клуб в начале 2026 года сообщил о глобальных кадровых перестановках. «Футбольный клуб “Селтик” объявляет, что принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нанси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его работу и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.