Нетрезвая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Калининграде

Нетрезвая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня. Видео © Telegram / Калининградский Следком.
Как установили правоохранители, оба задержанных в момент совершения противоправных действий находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Их личность была быстро установлена, после чего пара была доставлена в отдел полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений, совершённом группой лиц.
Ранее в Хабаровском крае неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции. Инцидент произошёл в районе имени Лазо, повреждения на надгробии обнаружили местные жители.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.