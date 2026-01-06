Нетрезвая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Калининграде

В Калининграде полиция задержала двух молодых людей, осквернивших мемориальный комплекс 1200 воинам-гвардейцам. Согласно сообщению областного УМВД, камеры системы «Безопасный город» зафиксировали, как 25-летний мужчина и его 20-летняя знакомая попытались прикурить сигареты от Вечного огня, а затем похитили корзину с цветами с воинского обелиска.