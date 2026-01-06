Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Калининграде

В Калининграде полиция задержала двух молодых людей, осквернивших мемориальный комплекс 1200 воинам-гвардейцам. Согласно сообщению областного УМВД, камеры системы «Безопасный город» зафиксировали, как 25-летний мужчина и его 20-летняя знакомая попытались прикурить сигареты от Вечного огня, а затем похитили корзину с цветами с воинского обелиска.

Нетрезвая пара пыталась прикурить сигарету от Вечного огня. Видео © Telegram / Калининградский Следком.

Как установили правоохранители, оба задержанных в момент совершения противоправных действий находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Их личность была быстро установлена, после чего пара была доставлена в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений, совершённом группой лиц.

Ранее в Хабаровском крае неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции. Инцидент произошёл в районе имени Лазо, повреждения на надгробии обнаружили местные жители.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.