Колумнист Джонс: В ВВС запретили называть захват Мадуро похищением

Журналистам ВВС якобы запрещено использовать слово «похищение» в отношении операции, проведённой американскими военными относительно президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил колумнист британского издания Guardian Оуэн Джонс.
«Журналистам Би-би-си запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение», — написал журналист в социальной сети Х.
К посту Джонс прикрепил скриншот фрагмента документа, в котором предлагается при описании ситуации с Мадуро не использовать слово «похищен», но допускается использование слов «схвачен» и «захвачен». В то же время в отрывке не содержится отсылок к тому, что данный документ имеет отношение к ВВС.
Ранее министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес рассказал, что военные США убили большую часть охраны Николаса Мадуро при его захвате.
Тем временем военный аналитик Леонков заявил о предательстве в окружении захваченного Мадуро.
Напомним, вечером 5 января 2026 года в Нью-Йорке завершился первый суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Похищенному венесуэльскому лидеру и его супруге зачитали обвинения, которые они не признали.