В России разработали план по борьбе с негативными стереотипами о пенсионерах

В России планируется проведение информационных кампаний, направленных против дискриминации людей старшего поколения или стереотипов о них. Об этом свидетельствует план, утвержденный правительством.

Основной целевой аудиторией станут дети, представители молодежи и людей среднего возраста. В планах — популяризировать ценности многопоколенной семьи и обозначить роль пенсионеров в воспитании поколений.

Ответственными назначены Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и другие структуры, передает ТАСС.

Ранее бизнесмен, владелец банка и страховой компании Ярослав Остудин объяснил, откуда у пенсионеров берутся большие деньги, которые впоследствии выманивают мошенники.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, в свою очередь, предложил ввести новогодний капитал — ежегодную праздничную выплату в размере пяти тысяч рублей для всех пенсионеров.

В 2026 году российским пенсионерам значительно увеличили размеры пособий. Депутат Госдумы Алексей Говырин подробно объяснил порядок повышения пенсий.