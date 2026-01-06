В России разработали план по борьбе с негативными стереотипами о пенсионерах

В России планируется проведение информационных кампаний, направленных против дискриминации людей старшего поколения или стереотипов о них. Об этом свидетельствует план, утвержденный правительством.
Основной целевой аудиторией станут дети, представители молодежи и людей среднего возраста. В планах — популяризировать ценности многопоколенной семьи и обозначить роль пенсионеров в воспитании поколений.
Ответственными назначены Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и другие структуры, передает ТАСС.
Ранее бизнесмен, владелец банка и страховой компании Ярослав Остудин объяснил, откуда у пенсионеров берутся большие деньги, которые впоследствии выманивают мошенники.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, в свою очередь, предложил ввести новогодний капитал — ежегодную праздничную выплату в размере пяти тысяч рублей для всех пенсионеров.
В 2026 году российским пенсионерам значительно увеличили размеры пособий. Депутат Госдумы Алексей Говырин подробно объяснил порядок повышения пенсий.