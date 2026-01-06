На иркутском авиазаводе собирают 20 импортозамещенных лайнеров МС-21

Иркутский авиационный завод вовсю готовится к серийному производству пассажирских самолётов МС 21 с полностью российскими системами и агрегатами. Сейчас собирают сразу 20 машин, об этом сообщают «Известия».
По плану первые 18 законтрактованных лайнеров отправятся к заказчикам сразу после завершения сертификационных испытаний. Окончательное «добро» должна дать Росавиация: именно она утвердит результаты проверок, от которых зависит старт поставок.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов озвучил ключевые сроки. Сертификацию импортозамещённого МС 21 намерены завершить к концу 2026 года. А уже в первом полугодии того же года авиакомпании получат 12 новых самолётов SJ 100, тоже собранных с использованием отечественных комплектующих.
МС 21 — один из главных проектов российского авиастроения. Переход на российские системы и агрегаты — это не только вопрос престижа, но и шаг к технологической независимости: снижается зависимость от зарубежных поставщиков; укрепляется собственная инженерная база; появляются новые рабочие места и стимул для развития смежных отраслей.