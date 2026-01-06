На иркутском авиазаводе собирают 20 импортозамещенных лайнеров МС-21

МС 21 — один из главных проектов российского авиастроения. Переход на российские системы и агрегаты — это не только вопрос престижа, но и шаг к технологической независимости: снижается зависимость от зарубежных поставщиков; укрепляется собственная инженерная база; появляются новые рабочие места и стимул для развития смежных отраслей.