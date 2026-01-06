Путевки в Дубай и золотые украшения: что сильнее всего подорожало в Казахстане

В 2025 году инфляция в Казахстане оставалась двузначной. По итогам декабря месячный рост цен на товары и услуги составил 0,9%, но за год — 12,3%. Сильнее всего в Казахстане подорожали продовольственные товары — сразу на 13,5%. Платные услуги выросли в цене на 12%, а непродовольственные товары — на 11,1%.
Среди продуктов питания лидером по росту цен стала говядина — она подорожала на 32,1% за год. Выросла в цене и баранина — на 28,9%. Подорожание затронуло также колбасные изделия (19,3%), яблоки (18,4%), подсолнечное масло (17,5%), рыбу и морепродукты (16,5%), безалкогольные напитки (16,3%), сливочное масло (13,9%), молочку (11,2%) и мясо птицы (10,7%).
Среди непродовольственных товаров лидерство заняли золотые украшения, которые за год подорожали на 38,2%. Сильно выросли в цене пылесосы (33,2%) и ноутбуки (27,6%), а стиральные машины подорожали на 17,7%. Также заметно выросли в цене сжиженный газ в баллонах (23,2%), бензин марки АИ-92 (16%) и марки АИ-95 (14,1%).
В сфере платных услуг лидером по росту цен в 2025 году стали путевки в Дубай — они подорожали для казахстанцев на 47,5%. Арендное жилье в среднем выросло в цене на 14,8%, услуги здравоохранения подорожали на 14,5%, а общепита — на 14%. Среди жилищных услуг сильный рост цен зафиксирован на водоотведение — 18,7%.
Таким образом, инфляция в 2025 году была «точечной». Сильно подорожали базовые продукты, импортная техника и популярные, но необязательные услуги, такие как туристические путевки.