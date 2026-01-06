Путевки в Дубай и золотые украшения: что сильнее всего подорожало в Казахстане

В 2025 году инфляция в Казахстане оставалась двузначной. По итогам декабря месячный рост цен на товары и услуги составил 0,9%, но за год — 12,3%. Сильнее всего в Казахстане подорожали продовольственные товары — сразу на 13,5%. Платные услуги выросли в цене на 12%, а непродовольственные товары — на 11,1%.