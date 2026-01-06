Стало известно, какая монета является самой популярной среди российских инвесторов

Эта монета весом 7,78 грамма (¼ тройской унции) составила 68% от всех проданных монет. Однако, её популярность постепенно снижается: в 2024 году она занимала 71% рынка, а в 2023 году — 83%.
«Мы связываем эту тенденцию с несколькими факторами, включая как общее расширение ассортимента продаваемых “Гознаком” монет, так и появление более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера», — отметили в пресс-службе.
Анализ показал, что в настоящее время инвесторы стремятся к созданию диверсифицированных портфелей, избегая чрезмерной концентрации на активах с определённой номинальной стоимостью.
