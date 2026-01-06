В Хорлах появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ

Губернатор Херсонской области 1 января сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота, 3 и 4 января, были объявлены днями траура в регионе.