Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Липецком после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект

Глава Липецкой области Артамонов отметил, что при пожаре на промышленном объекте в Усманском округе, по предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: АиФ

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Липецкой области в связи с падением обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, согласно предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать. На месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники оперативных служб.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о трёх беспилотных летательных аппаратах, уничтоженных над территорией региона. Он отмечал, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор также обратил внимание, что в Пензенской области действует запрет на фотографирование, видеосъемку и публикацию любых материалов, касающихся нападений дронов и мест падения их обломков.

Врио главы Тверской области Виталий Королёв, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Твери фрагмент вражеского беспилотника попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома. В результате инцидента погиб человек. Также произошёл пожар, который был ликвидирован. Кроме того, Королёв добавил, что пострадали ещё два человека. Их доставили в больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше