Под Липецком после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Липецкой области в связи с падением обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, согласно предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать. На месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники оперативных служб.
Напомним, в ночь с 5 на 6 января глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о трёх беспилотных летательных аппаратах, уничтоженных над территорией региона. Он отмечал, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор также обратил внимание, что в Пензенской области действует запрет на фотографирование, видеосъемку и публикацию любых материалов, касающихся нападений дронов и мест падения их обломков.
Врио главы Тверской области Виталий Королёв, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Твери фрагмент вражеского беспилотника попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома. В результате инцидента погиб человек. Также произошёл пожар, который был ликвидирован. Кроме того, Королёв добавил, что пострадали ещё два человека. Их доставили в больницу.