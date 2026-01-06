Под Липецком после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект

Врио главы Тверской области Виталий Королёв, в свою очередь, сообщил, что при отражении атаки БПЛА в Твери фрагмент вражеского беспилотника попал в окно одной из квартир на девятом этаже жилого дома. В результате инцидента погиб человек. Также произошёл пожар, который был ликвидирован. Кроме того, Королёв добавил, что пострадали ещё два человека. Их доставили в больницу.