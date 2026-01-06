Психолог рассказала, как гадания в Сочельник влияют на психику

«В современной психологической науке есть несколько разных взглядов на суеверия. Если говорить упрощенно, суеверия трактуются чаще всего как отражение неразвитого мышления. Придумывая какие-то ритуалы и подмечая “причины и следствия” (встретил бабу с пустым ведром — жди неприятностей), человеческая психика силится свести непонятный враждебный окружающий мир к цепи определенных закономерностей. И если вести себя “правильно”, окружающий мир тоже будет реагировать “как должно”, — объяснила психолог.