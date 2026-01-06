Психолог рассказала, как гадания в Сочельник влияют на психику

Святки — период с 6 на 7 января, когда по старинной традиции люди пытались заглянуть в будущее. Сегодня эти обряды превратились в интересное зимнее развлечение. Психолог Елена Казакевич рассказала KP.RU, как гадания на Святки могут влиять на психику человека.
«В современной психологической науке есть несколько разных взглядов на суеверия. Если говорить упрощенно, суеверия трактуются чаще всего как отражение неразвитого мышления. Придумывая какие-то ритуалы и подмечая “причины и следствия” (встретил бабу с пустым ведром — жди неприятностей), человеческая психика силится свести непонятный враждебный окружающий мир к цепи определенных закономерностей. И если вести себя “правильно”, окружающий мир тоже будет реагировать “как должно”, — объяснила психолог.
По мнению психолога, гадания имеют и практическую пользу. Они собирают людей вместе, развивают воображение и помогают осознать, что важно в жизни. Разглядывая узоры на кофе или фигуры из воска, человек невольно анализирует события, расставляет приоритеты и тренирует креативность.
Можно попробовать популярные святочные гадания на кофейной гуще, восковых фигурах, в зеркалах, по лаю собак или рисункам из пепла. Главное — подходить к ним легко и весело, а не всерьез, чтобы гадания приносили радость и пользу, а не тревогу.