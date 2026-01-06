Минобороны: ВС РФ предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Операторы подразделений беспилотных систем Восточной группировки российских войск пресекли попытку переброски украинских резервов в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Украинская сторона, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, пыталась организовать подвоз и накопление личного состава и техники для последующих контратак. Движение автотранспорта было своевременно обнаружено операторами БПЛА, после чего расчеты ударных дронов уничтожили технику, задействованную для перевозки военнослужащих и материальных средств.
Основная часть пикапов и багги была поражена непосредственно на маршрутах движения вместе с находившейся в них живой силой.
Кроме того, в самом населенном пункте российскими силами была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ. В результате оперативных действий операторов беспилотных систем удалось сорвать накопление резервов и предотвратить попытку контратаки украинских подразделений.
Ранее стало известно, что российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ в Сумской области.