Долой эйджизм: В России утвердили план по изменению стереотипов о пенсионерах

«Планируется принимать меры для распространения уважительного отношение к пенсионерам», — говорится в документе.
Проект охватит все возрастные категории — от детей до пожилых людей. Основной упор будет сделан на продвижение семейных традиций, где особое место отводится роли старшего поколения в сохранении семейных уз и передаче опыта молодёжи. Реализацией займутся Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и другие структуры.
Ранее партия «Справедливая Россия» направила в правительство законопроект о возврате долгов работающим пенсионерам за восемь лет без индексации выплат. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, речь идёт примерно о 468,5 тысячи рублей, которые недополучил каждый пенсионер.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.