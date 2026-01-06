Долой эйджизм: В России утвердили план по изменению стереотипов о пенсионерах

Проект охватит все возрастные категории — от детей до пожилых людей. Основной упор будет сделан на продвижение семейных традиций, где особое место отводится роли старшего поколения в сохранении семейных уз и передаче опыта молодёжи. Реализацией займутся Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и другие структуры.