Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долой эйджизм: В России утвердили план по изменению стереотипов о пенсионерах

Для искоренения дискриминации и стереотипов, касающихся старшего поколения, российские власти разработали и утвердили комплекс мер, в том числе проведение просветительских мероприятий. Указанный пункт включен в план, одобренный правительством, сообщает ТАСС.

«Планируется принимать меры для распространения уважительного отношение к пенсионерам», — говорится в документе.

Проект охватит все возрастные категории — от детей до пожилых людей. Основной упор будет сделан на продвижение семейных традиций, где особое место отводится роли старшего поколения в сохранении семейных уз и передаче опыта молодёжи. Реализацией займутся Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь, АНО «Национальные приоритеты» и другие структуры.

Ранее партия «Справедливая Россия» направила в правительство законопроект о возврате долгов работающим пенсионерам за восемь лет без индексации выплат. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, речь идёт примерно о 468,5 тысячи рублей, которые недополучил каждый пенсионер.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.