Гознак назвал самую популярную российскую монету для инвестиций

Названа самая популярная в России инвестиционная монета. Речь идёт о золотой монете «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гознака.
Сообщается, что продажи указанной монеты составили 68% от всех проданных в сервисе монет.
В то же время в ассортименте появляются более доступные для покупки золотые инвестиционные монеты меньшего размера.
«Монеты разного веса (например, 3,11 грамма или 1 тройская унция) и тематические выпуски позволяют более гибко управлять вложениями в золото, корректируя объем своих вложений в зависимости от рыночной конъюнктуры и личных финансовых возможностей», — сказано в публикации.
Напомним, вес «Георгия Победоносца» номиналом 50 рублей составляет 7,78 грамма.
Ранее сообщалось, что в обращение попали золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей диаметром 30 и 33 мм, соответственно.
Также сообщалось, что тираж монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей не превышает 500 тысяч штук.