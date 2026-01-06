ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

За прошедшие сутки российские войска отразили две попытки контратак со стороны подразделений штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ, направленные на прорыв в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
Обе атаки были предприняты в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка. В ходе отражения атак российскими силами были уничтожены более десяти военнослужащих противника, а также повреждена боевая техника.
Среди пораженной техники отмечена одна боевая бронированная машина Humvee американского производства и пикап, используемые для продвижения атакующих подразделений. Контратаки не привели к изменению обстановки в районе Купянска.
Ранее сообщалось, что ВС России в течение недели пресекли 16 попыток подразделений ВСУ прорваться в Купянск Харьковской области.