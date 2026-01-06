ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

За прошедшие сутки российские войска отразили две попытки контратак со стороны подразделений штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ, направленные на прорыв в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.