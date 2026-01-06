Красноярцам рассказали, как действовать при проблемах с доставкой еды

Роспотребнадзор также напоминает: при получении доставки желательно проверять заказ в присутствии курьера. Если курьер не хочет участвовать в «досмотре» и спешит поскорее уйти, от получения заказа лучше отказаться. Потому что если покупатель отпустит курьера и только потом выявит недостатки в заказе, доказать что-то изготовителю будет проблематично. Как вариант, можно сделать фото или видеофиксацию выявленных недостатков, отправить их изготовителю и потребовать устранить, либо расторгнуть договор и вернуть деньги.