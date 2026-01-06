Красноярцам рассказали, как действовать при проблемах с доставкой еды

Если заказ не доставили вовремя, потребитель вправе предъявить претензию исполнителю. Она оформляется письменно в двух экземплярах и может быть вручена лично или направлена заказным письмом. При этом сумма неустойки не может превышать стоимость заказа. Если заказ при этом был предварительно оплачен, то потребитель вправе требовать возврата денег. Владелец агрегатора обязан вернуть их в течение 10 дней с момента предъявления требования.
Бывает и другая ситуация: еда приехала вовремя, но содержимое пакета совсем не соответствует описаниям и фотографиям в меню. Изготовитель обязан предоставить полную и достоверную информацию о блюде, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор. Если реальный состав или внешний вид не совпадают с картинкой, потребитель может настаивать на устранении недостатков или приготовлении нового блюда, либо вовсе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Роспотребнадзор также напоминает: при получении доставки желательно проверять заказ в присутствии курьера. Если курьер не хочет участвовать в «досмотре» и спешит поскорее уйти, от получения заказа лучше отказаться. Потому что если покупатель отпустит курьера и только потом выявит недостатки в заказе, доказать что-то изготовителю будет проблематично. Как вариант, можно сделать фото или видеофиксацию выявленных недостатков, отправить их изготовителю и потребовать устранить, либо расторгнуть договор и вернуть деньги.