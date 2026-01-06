С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области

В пяти территориях Ростовской области ликвидировали БПЛА. Об этом утром 6 января в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— По данным Минобороны России, с вечера БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.
По информации властей, люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано. Последствия уточняются.
Напомним, с 20 до 23 часов 5 января дежурные средства ПВО сбили в регионе 11 дронов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше