С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В пяти территориях Ростовской области ликвидировали БПЛА. Об этом утром 6 января в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— По данным Минобороны России, с вечера БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах, — уточнил Юрий Слюсарь.

По информации властей, люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано. Последствия уточняются.

Напомним, с 20 до 23 часов 5 января дежурные средства ПВО сбили в регионе 11 дронов.

