Погода в Уфе и Башкирии 6 января 2026 года: утром туман, днем метель

Ранее экстренные службы предупреждали жителей Башкирии о резком ухудшении погодных условий. Из-за снегопада и низовой метели были перекрыты некоторые участки федеральных трасс и региональных автомагистралей. Больше всего закрытых для проезда транспорта участков пришлось на районы Зауралья: Зианчуринский, Хайбуллинский, Белорецкий, Зилаирский районы и в южной части республики, на трассе Уфа — Оренбург.