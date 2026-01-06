Ричмонд
Погода в Уфе и Башкирии 6 января 2026 года: утром туман, днем метель

Снег, метель и утренний туман: погода в Башкирии на 6 января.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии 6 января ждут неблагоприятные погодные условия, передают метеорологи. По данным Башгидрометцентра, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах до 500−1000 метров.

Согласно прогнозу, во вторник жителей республики ждет снег, местами метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах, гололедица и порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем в регионе составит −2, −7 градусов.

Ранее экстренные службы предупреждали жителей Башкирии о резком ухудшении погодных условий. Из-за снегопада и низовой метели были перекрыты некоторые участки федеральных трасс и региональных автомагистралей. Больше всего закрытых для проезда транспорта участков пришлось на районы Зауралья: Зианчуринский, Хайбуллинский, Белорецкий, Зилаирский районы и в южной части республики, на трассе Уфа — Оренбург.

