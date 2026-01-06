Аэропорт Ташкента ночью частично остался без электричества из-за аварии на подстанции

Как сообщили в Uzbekistan Airports, отключение электроэнергии носило кратковременный характер и не повлияло на приём и выпуск воздушных судов. Все службы аэропорта продолжили работу в штатном режиме.
Залы вылета и прилёта были оперативно переведены на резервное питание. Электроснабжение обеспечивалось с помощью дизель-генераторов и источников бесперебойного питания, что позволило избежать сбоев в работе ключевой инфраструктуры.
Полностью подача электроэнергии была восстановлена уже в 02:49.
В настоящее время Международный аэропорт Ташкента работает в обычном режиме, задержек и отмен рейсов, связанных с инцидентом, не зафиксировано.