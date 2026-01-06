Ричмонд
Аэропорт Ташкента ночью частично остался без электричества из-за аварии на подстанции

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). Минувшей ночью международный аэропорт Ташкента частично остался без электроснабжения. Инцидент произошёл в 02:28 по местному времени и был связан с аварией на подстанции «Куйлюк».

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Uzbekistan Airports, отключение электроэнергии носило кратковременный характер и не повлияло на приём и выпуск воздушных судов. Все службы аэропорта продолжили работу в штатном режиме.

Залы вылета и прилёта были оперативно переведены на резервное питание. Электроснабжение обеспечивалось с помощью дизель-генераторов и источников бесперебойного питания, что позволило избежать сбоев в работе ключевой инфраструктуры.

Полностью подача электроэнергии была восстановлена уже в 02:49.

В настоящее время Международный аэропорт Ташкента работает в обычном режиме, задержек и отмен рейсов, связанных с инцидентом, не зафиксировано.