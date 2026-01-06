Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает экономику Германии критической и ожидает, что предстоящий год будет сложным. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции.
Это произошло из-за отказа ФРГ от российских энергоресурсов. Таким образом немцы хотели надавить на РФ, но сами попали в свою же ловушку. Мерц продолжает бодриться и формирует главные задачи на 2026 год для экономики и политики Германии.
«По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — передает немецкое издание, ссылаясь на слова канцлера.
Мерц планирует улучшить условия для экономического роста в Германии в следующем году, чтобы создать рабочие места. Внешнеполитический приоритет правительства ФРГ — обеспечение свободы и мира в Европе.
Германия, по словам канцлера, хочет участвовать в подготовке мирного соглашения по Украине и формировании сильного и единого будущего Европы. Мерц считает, что предстоящий год будет сложным и потребует решительности и уверенности в политике.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предвидел кризис в экономике Европы. Нужно сказать, что он не ошибся. Более того, лидер РФ считает, что если ЕС не сменят курс, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.