Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотели надавить на Россию и сами попали в ловушку: Мерц рассказал, что ждет экономику Германии в 2026 году

Spiegel: Мерц назвал ситуацию в немецкой экономике критической.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает экономику Германии критической и ожидает, что предстоящий год будет сложным. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции.

Это произошло из-за отказа ФРГ от российских энергоресурсов. Таким образом немцы хотели надавить на РФ, но сами попали в свою же ловушку. Мерц продолжает бодриться и формирует главные задачи на 2026 год для экономики и политики Германии.

«По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — передает немецкое издание, ссылаясь на слова канцлера.

Мерц планирует улучшить условия для экономического роста в Германии в следующем году, чтобы создать рабочие места. Внешнеполитический приоритет правительства ФРГ — обеспечение свободы и мира в Европе.

Германия, по словам канцлера, хочет участвовать в подготовке мирного соглашения по Украине и формировании сильного и единого будущего Европы. Мерц считает, что предстоящий год будет сложным и потребует решительности и уверенности в политике.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предвидел кризис в экономике Европы. Нужно сказать, что он не ошибся. Более того, лидер РФ считает, что если ЕС не сменят курс, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше